Modes melnā atraitne Patrīcija Redžāni: ekranizēts traģiskais mīlas stāsts, kas stāv aiz "Gucci" impērijas

Slavēta un pelta

Tomēr filmu labi neuzņēma slavenās itāļu modes ģimenes pārstāvji. Kad tā nonāca uz ekrāniem, Patrīcija Redžāni bija sarūgtināta par faktu, ka Lady Gaga ignorējusi iespēju konsultēties ar viņu. Lady Gaga atzinusi, ka tam ir bijuši vairāki iemesli, tostarp arī tas, ka vēlējusies varoni veidot pēc savas iztēles. Piemēram, ikonisko frāzi “Father, Son, and House Of Gucci” (“Tēvs, dēls un Guči nams”) Lady Gaga radījusi pati.

Tomēr galvenokārt Lady Gaga un filmēšanas komanda lēmumu tēla radīšanā neiesaistīt Patrīciju Redžāni pieņēma tāpēc, ka tas potenciāli glorificētu slepkavu. Vairākās intervijās Lady Gaga norādījusi: viena no Patrīcijas Redžāni vēlmēm ir būt godinātai par padarīto. Aktrisei neesot saistoši konsultēties ar personu, kuras rīcība viņai nav pieņemama. “Viņa tomēr nogalināja savu vīru,” sacīja Lady Gaga.

Patrīcija Redžāni atgriezusies modes industrijā

1997. gadā Patrīcija Redžāni tika notiesāta uz 29 gadiem, bet 2000. gadā apcietinājuma termiņš tika samazināts uz 26 gadiem. Tā dēvētā Itālijas modes melnā atraitne no cietuma iznāca 2016. gadā pēc tam, kad bija piekritusi apcietinājuma laikā strādāt. Sākotnēji viņa no šī piedāvājuma atteicās: “Es nekad dzīvē neesmu strādājusi un nedomāju sākt to darīt tagad!” Tomēr 2014. gadā viņa piekrita būt nodarbināta kostīmu un juvelierizstrādājumu firmā “Bozart”. Tas sekmēja pirmstermiņa atbrīvošanu.