Pasaules mūzikas festivāls "Porta" iepazīstina ar šīgada programmu

"Laura Cortese & the Dance Cards" (ASV/Beļģija).

25. un 26. jūlijā Cēsīs un Rīgā vasaras krāsu un garšu piepildīs suģestējošas balss īpašniece un meistarīga vijolniece Laura Korteze ("Laura Cortese & the Dance Cards", ASV/Beļģija). Izmantojot visus savus mākslinieciskos trumpjus, Laura radījusi jaunu skanējumu – gandrīz simfonisku daudzu tradīciju un ietekmju apvienojumu, kur dominē krāsainas vokālās harmonijas un bagātīgas virtuozu stīgu instrumentu mijiedarbības.

No 31. oktobra līdz 2. novembrim “Porta” aicinās savus esošos un topošos draugus uz Ventspili, Rīgu un Cēsīm.

“JMO” – muzikālo apvienību, kuras galvenais vadmotīvs ir stāstniecības mākslas atainojums, – veido trīs mūziķi: Jans Galega Brennimans (Jan Galega Brönnimann, Šveice), Mūsa Sisoho (Moussa Cissokho, Senegāla) un Omri Hasons (Omri Hason, Izraēla). Trio rada kustīgu spriedzi starp tradicionālo un mūsdienīgo mūziku no Āfrikas, Eiropas un Tuvajiem Austrumiem.

Visbeidzot, franču vokālais trio “Les Itinérantes”. Atbilstoši savam grupas nosaukumam (tulkojumā no franču valodas – “Ceļotājas”) mūziķes ceļo no viena laika un vietas uz citu, ar balsīm radot attēlus, stāstus un sajūtas. No viduslaikiem līdz pat Edītei Piafai un korsikāņu polifonijai – trio aizrautīgi pēta bezgalīgās iespējas, ko sniedz cilvēka balss, un veidu, kā dažnedažādas valodas skan mūzikā un mūsos.