Aktieri stāsta par animācijas filmas “Sirds likums” ieskaņošanas aizkulisēm

Gan filmas režisorei, gan māksliniekam, gan arī jaunajiem aktieriem ir palikušas siltas atmiņas no sadarbības – gan no laika, kad tika ierunāts pirmais teksts, vēl pirms filmas tēlu zīmēšanas, gan arī no noslēdzošā posma, kad tēli jau tika ieskaņoti filmas pabeigtajai versijai.