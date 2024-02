Noklausies! ⟩ Japānis Masaki Nakagava un Diona publicē kopīgu dziesmu latviešu valodā

Masaki: “Dziesmas pirmo versiju publicēju Japānā pirms pāris gadiem. Nekad nebiju domājis, ka šī dziesma mani aizvedīs līdz sadarbībai ar satriecošo dziedātāju Dionu. Dažreiz man šķiet, ka dzīvoju sapnī, no kura negribas pamosties! Ceru, ka klausītājiem patiks dziesmas jaunais skanējums!”

Dziedātāja un dziesmu autore Diona (Diona Liepiņa) ir jauna, enerģiska skatuves māksliniece, kas nebaidās no jauniem izaicinājumiem. Guvusi panākumus kā solo māksliniece, kā arī duetos ar grupām “bez PVN” (6. vietā “Muzikālās bankas” finālbalsojumā) un “pēc TUMSAs”. Pērn klajā nāca dziedātājas debijas albums “Marionete”, kurš nominēts balvai “Zelta Mikrofons” kategorijā “Labākā debija”.

Diona: “Man bija patiess prieks piedalīties šīs dziesmas tapšanā, un paldies Guntaram Račam, kurš mani šim projektam uzrunāja. Apbrīnoju Masaki un to, ka cilvēks no tālās Japānas var tik ļoti iemīlēt mūsu mazo Latviju, iemācīties valodu un ar milzu sajūsmu dziedāt. Šī bija interesanta pieredze, un ceru, ka arī klausītāji to novērtēs.”