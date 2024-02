VIDEO ⟩ Reperis Steps par konfliktu ar populāru klubu: "Es sacepos, gribu saņemt skaidru atbildi!"

Reperis iepriekš vairākkārt uzstājies klubā "First Club", tāpēc nesaprot, kas šoreiz ir "tik ļoti aizgājis greizi".

Stepa pārstāvētās apvienības "Mauzoleju Muuzika" koncerts bija paredzēts klubā "First Club" 9. februārī. Viens no tās dalībniekiem pat bija nopircis lidojuma biļeti no Anglijas, lai varētu pievienoties kolektīvam. "Koncertam jānotiek piektdien, mums pirmdien vai otrdien uzsit ziņu, kur pasaka, ka iepriekšpārdošanā pārdots par maz biļešu un uz vietas nebūs biļešu pārdevēja. Es iepriekš neesmu ne ar ko tādu saskāries, jo man liekas, ka visi pērk uz vietas. Mums pasaka, ka konci pārcels, bet kad - nekas nav zināms," skaidro Steps.