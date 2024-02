Kur slēpjas Ukrainas superspēks? Ukraiņu varonības portrets Holivudas aktiera Šona Penna filmā

Ukrainas kara attīstībai seko līdzi ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Tas allaž ir viens no apspriestākajiem tematiem Rietumpasaules politikas veidotāju vidū, un šobrīd vēl aizvien tiek gaidīts apstiprinājums Ukrainas atbalstam no ASV puses. Šons Penns ir vairākkārtīgi norādījis, ka dokumentālo filmu bija būtiski nodot skatītājiem jau laikus – vēl pirms ir notikušas 2024.gada ASV prezidenta vēlēšanas. Jau filmas pirmizrādē 2023.gada

Veidojot dokumentālo filmu par Ukrainas karu ar Krieviju, Šonu Pennu īpaši aizkustināja tas, kā ukraiņu tauta spēj būt vienota, lai aizstāvētu savu nāciju. Šī apvienošanās viņam šķita sevišķi pārsteidzoša, jo tā spēcīgi kontrastē ar Amerikas sabiedrības polarizāciju. Tajā pašā laikā filma būs ļoti labi saprotama tām nācijām, kas vēsturiski cietušas no Krievijas imperiālistiskās un vardarbīgās rīcības. Kā norādījis režisors, šis apvienošanās fenomens ir bijis viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc viņš turpināja šo stāstu, neskatoties uz to, ka darbs pie filmas apdraudēja viņa un komandas dzīvību.