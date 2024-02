Nav iespējams pieaugt, neejot uz priekšu. Latviskots Pulicera balvu saņēmušais Donnas Tartas romāns "Ciglītis"

“Starp “realitāti” no vienas puses un to punktu, kurā prāts sastop realitāti, ir vidus zona, varavīksnes šķautne, kur piedzimst skaistums, kur divas ļoti atšķirīgas virsmas sajaucas un saplūst kopā, piedāvājot to, ko nepiedāvā dzīve: un tā ir telpa, kurā eksistē visa māksla un visa maģija. Un vēl es apgalvotu arī, ka visa mīlestība. Vai varbūt, precīzāk, šī vidus zona ilustrē mīlestības fundamentālo pretrunu.”