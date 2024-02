Jauns vārds latviešu mūzikā - Zefīrs

“Galvenā varone ir redzama diennaktīm vadot spēkratu, viņas apātiskajiem maršruta lokiem mijoties ar iekšējās pasaules izlādes (ne)iespējamību – ceļa plūdums turpinās kā laika straume, ko nav iespējams apstādināt, naktis nomaina dienas, sāpes nomaina aizmirstība, tikai ceļš pats no sevis mūžīgi turpinās. Pavasaris ir vecā pārvarēšana un jaunā sākums, atdzimšana, pamošanās. Taču arī simbols mūžīgam cikliskumam. Tas ir punkts, kur robežas starp sapni un nomodu, izdomājumu un realitāti kļūst relatīvas. Dziesmas un video varone pēc ilgas un destruktīvas riņķošanas izvēlas to mainīt. Tikmēr saule turpina aust katru dienu no jauna,” skaidro videoklipa autori.