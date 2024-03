16 gadu laikā uzaudzēta žanru daudzveidība. Aprīļa sākumā notiks festivāls "Tallinn Music Week"

Between Crystal and Smoke by Gilles Deles-Velins

Festivāls norisināsies dažādās vietās Tallinā, tajā uzstāsies mūziķi ne tikai no visas Eiropas, bet arī no Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas, Austrumāzijas, Āfrikas un Austrālijas. Lielākā daļa mākslinieku pārstāvēs Baltijas jūras un Ziemeļvalstu reģionu. Septiņdesmit no tiem būs pašmāju (Igaunijas) mūziķi, 20 pārstāvēs Somiju, no Lietuvas un Polijas ieradīsies 7 pārstāvju apvienības.