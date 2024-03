Influenceris Edgars Aivars izveido pirmo “TikTok Akadēmiju”

Pieteikšanās jau ir sākusies. Lai pieteiktos, dalībnieki sagatavo 45 sekunžu video pieteikumu, atspoguļojot savas montāžas prasmes. No iesūtītajiem pieteikumiem tiks atlasīti 20 dalībnieki, kuru iesūtītais un publicētais video materiāls tiks nodots iesaistītajiem uzņēmumiem, kas tālāk izvirza piecus finālistus. Detalizēta informācija par pieteikšanos un projekta gaitu ir pieejama vietnē www.edgarsaivars.lv. Akadēmijai var pieteikties ikviens sociālo tīklu aktīvists, kurš orientējas satura veidošanā un tā tendencēs.

“TikTok” ir kļuvis par vienu no populārākajiem izklaides un brīvā laika pavadīšanas veidiem. Tādēļ platforma ļauj ātri un viegli nodot sev vēlamo informāciju, kas aptver plašu auditoriju, jo mūsdienās šī lietotne ir gandrīz katrā mobilajā ierīcē. Sociālā vietne kalpo kā veiksmīgs saziņas rīks ar saviem klientiem, kur parādīt savu preci no visām pusēm un radīt interesi par to caur nestandarta komunikāciju.