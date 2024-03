Topošā hiphopa mūzikas kanāla veidotāji: "Hiphops ir iespēja, kā vecākiem saprast savus bērnus"

Viens no EHR HIPHOP Hits mūzikas kanāla FM piedāvātās versijas līdzautoriem Dj Gustavito norāda: “Ir ļoti labi, ka esam sākuši šo kustību attīstīt. Esmu par to, lai klausītājiem būtu izvēle un šis mūzikas žanrs būtu pieejams plašākai sabiedrībai. Tieši radio ir tā platforma, kurā var atlasīt jaunākos šī žanra skaņdarbus. Latvijā hiphopa līmenis pēdējos gados ir ļoti kāpis – gan muzikālā noformējuma ziņā, gan liriskās apdares veidā. Par to liecina arī fakts, ka uz Latviju brauc daudzi ārzemju hiphopa mūziķi un šie koncerti ir ļoti apmeklēti.”