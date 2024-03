Tiešraides arhīvs: Jura Kulakova kantāte “Sarkanais vilciens”

Šogad aprit 75 gadi kopš 1949. gada 25. marta, kad masveida deportācijas laikā padomju vara no Latvijas uz Sibīriju izveda vairāk nekā 42 tūkstošus iedzīvotāju, no kuriem daļa gāja bojā jau ceļā. Šī diena kļuvusi par vienu no drūmākajām lappusēm mūsu tautas vēsturē. Vienlaikus šajā dienā ir svarīgi apzināties, ka ikviena Latvijas iedzīvotāja pienākums ir cienīt un sargāt savu valsti, zemi, cilvēkus, kultūru un valodu.