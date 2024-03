Kulta horeogrāfs Akrams Hans pirmoreiz iekļāvis Latviju savas pasaules tūres kalendārā

Akrama Hana dzīvesstāsts sākās pirms viņa dzimšanas. Akrama vecāki 1974. gadā emigrēja uz Lielbritāniju, bēgot no karadarbības, kas plosīja Indostānu; viņi jau gaidīja dēlu, un mazulis nāca pasaulē Vimbldonā. Kas ir būtisks un simbolisks fakts: viss Hana radošais rokraksts ir divu viņam vienlīdz tuvu kultūru – Āzijas un Eiropas – sintēze, tas veidojies, meklējot universālu valodu – tik izteiksmīgu, ka to sapratīs visi, un tik skaistu, ka ikviena sirds pamirs apbrīnā un sajūsmā. Jau bērnībā apguvis klasisko indiešu tempļu deju kathaku, Akrams Hans iestājās Ziemeļanglijas Laikmetīgās dejas skolā (Northern School of Contemporary Dance) Līdsā un to absolvēja ar augstāko vērtējumu mācību iestādes vēsturē.