Amerikāņu dziesminieks Ostins Millers gatavojas izdot konceptalbumu par Latviju

Dziesminieks Ostins Millers (Austin Miller) gatavojas izdot albumu par Latviju un piesaka to ar singlu “Road to Riga”. Ostins Millers ir no Džordžijas štata ASV un līdz šim nospēlējis vairāk kā tūkstoti koncertu vismaz divdesmit pasaules valstīs un gandrīz visos ASV štatos.