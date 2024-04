VIDEO ⟩ "Kronis spiež..." Mīlas šova jaunpienācēja publiski saiet ragos ar Lieni Ušakovu

Liene gan visai kūtri piedalījās spēlē, par ko viņa saņēma publisku aizrādījumu no jaunpienācējas. "Neviens nezina, kā parādīt [mēmā šova vārdus], bet mēs visi rādām, tu neesi vienīgā tāda! Kronis, manuprāt, spiež viņai," sacīja Ļuba.

Jaunpienācēja pauda uzskatu, ka Liene neesot karaliene un pārējiem neesot jādara viss, ko viņa vēlas: "Ja neviena no meitenēm, kas ir it kā baigās draudzenes, nevar viņai pateikt, tad es to varu izdarīt!"