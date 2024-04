VIDEO ⟩ "Sudden Lights" aizrauj Tallinas Mūzikas nedēļas publiku ar jaunu versiju dziesmai "Aijā"

Latviešu kvartets TMW raibajai skatītāju publikai atskaņoja koncertprogrammu pusstundas garumā. Kā ziņo festivāla un mūzikas industrijas konferences rīkotāji, tajā piedalās 70 grupas un individuāli mākslinieki no Igaunijas, 20 mūziķi no Somijas, 9 grupas no Kanādas, no Polijas un Lietuvas – 7 mākslinieki, pa sešiem mūziķiem no Latvijas, Vācijas un Apvienotās Karalistes un pieciem mūziķiem no Ukrainas.