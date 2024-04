Noklausies! ⟩ Amerikāņu repa zvaigzne savā dziesmā piemin Kristapu Porziņģi

39 gadus vecais reperis J Cole (īstajā vārdā Džermeins Lamars Kols), kurš savas karjeras laikā ieguvis divas "Grammy" balvas, nule laidis klajā savu jaunāko albumu "Might Delete Later", kur vienā no dziesmām pieminēts latviešu sportists.

Dziesmā "Huntin’ Wabbitz" Viņš repo: "I just wanna kick back, take trips, make hits, make big chips, stack 'til they tall as Kristaps", kas latviski nozīmē: