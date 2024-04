Topā uzreiz ar sešām dziesmām sevi piesaka jauni līderi

Straumēšanas tops

Straumēšanas top 20 virsotnē 14. nedēļā ir producenta Artemas interneta hits “i like the way you kiss me”, kas īpaši populārs ir vietnē TikTok un pamazām jau sāk iekarot arī radiostaciju viļņus. Otrajā vietā ir apvienība “Olas” ar singlu “Nārnija”, piedaloties viesiem dziedātājai Esmeraldai un producentam heywhosthatkid (latviešu singlu topā jau ceturto nedēļu šī dziesma ir pirmajā vietā). Savukārt trešo vietu ieņem Kanjē Vests un Ty Dolla $ign ar singlu “Carnival”. No ārzemju mākslinieku singliem šajā nedēļā septītajā vietā debitē Hozier ar “Too sweet”.