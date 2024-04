Daniils Bulajevs un kamerorķestris “Davinspiro Camerata” koncertā aicina pārdomāt atdzimšanas jēdzienu

Koncerta pirmajā daļā izskanēs Maksa Rihtera stīgu kvintets „On the Nature of Daylight" no albuma “The Blue Notebooks”, kas ir protests pret 2003. gada iebrukumu Irākā un vardarbību pasaulē kopumā, kam sekos Dmitrija Šostakoviča Kamersimfonija op.100a, kas ir 8. stīgu kvarteta pārlikums stīgu orķestrim.