Čellu trio "Melo-M" ar saviem labākajiem hitiem uzstāsies Latvijas pilsētās

Grupas izvēlētais interpretāciju materiāls ir ļoti dažāds – popmūzika, rokmūzika, tautas mūzika, klasika un arī mūsdienu akadēmiskā mūzika. Koncertprogrammā būs iekļauti skaņdarbi no visiem grupas albumiem, tādiem kā Melo-M, Singalongs, Around The World, From Forest we Come un Water Music. Skanēs pat 10 gadus nedzirdēti skaņdarbi, kā “Daddy Cool”, “99 Red Baloons” un citi.