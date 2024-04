Kinoteātrī “Splendid Palace” notiks Dzejas slams ar Latvijas un citu valstu čempioniem

Katram no 20 dzejniekiem tiks dotas trīs minūtes sava dzejoļa nolasīšanai vai deklamēšanai. Ja laiks atļaus, būs arī otrā kārta un fināls. Visaugstāko vērtējumu saņēmušie dzejnieki no Latvijas varēs piedalīties 2024. gada Latvijas Nacionālajā Dzejas slameru čempionātā novembrī.

Pēc Dzejas slama (no aptuveni no 22:00 līdz 3:30) kinoteātra pazemē – Velvju zālē notiks “Underground transa dejas ar Spoken Word”. Dzīvās runātās dzejas (live spoken word) priekšnesumi slameru izpildījumā būs dzirdami ieausti deju mūzikā. Mūziķis un dīdžejs Fenu no Čīles un dīdžeje Ivone Leone (Ivonne Leon) no Kolumbijas (abi šobrīd bāzējas un darbojas Berlīnē) aicinās pievienoties slamerus savā muzikālajā lidojumā.