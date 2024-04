Latvijas mūzikas topā rotē lielākie hiti un aktuālākie jaunumi

Radiostaciju tops

17. nedēļā Latvijas radiostaciju top20 trijniekā ir izmaiņas. Lai gan topa augšgalā jau 10. nedēļu ir Kelvins Hariss un Rag'n'Bone Man ar singlu “Lovers In A Past Life”, otrajā vietā strauju lēcienu no 28. vietas uz augšu piedzīvojis Artemas ar “I Like The Way You Kiss Me”. Dziesma vairāku nedēļu garumā ir bijusi straumēšanas topa līderos. Savukārt trešajā vietā ir Besons Būns ar savu hitu “Beautiful things”.