Repa rindas raiti rit! Sevi piesaka jauns vārds Latvijas hiphopā – zulfree

Lūk, ko mūziķis stāsta par sevi: "Mani sauc Vilhelms, un esmu no Jelgavas. Taisot savu mūziku, sākumā ietekmējos no grupas “New Wavy”, jo agrāk biju ļoti liels šīs apvienības fans. “New Wavy” iespaidā es pirms pieciem gadiem sāku pats rakstīt dziesmas angliski. Biju izlaidis apmēram divas dziesmas, līdz sapratu, ka angliski nav tik viegli izpausties kā latviski. Paņēmu mazu pauzīti no mūzikas, bet pirms pāris gadiem piesēdos pie datora un uzsāku taisīt bītus.