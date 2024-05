"Tas bija skaisti!" Rinkēvičs un Siliņa apsveic Donu ar spēcīgo sniegumu Eirovīzijā

Ziņots, ka finālā Latvija saņēma 64 punktus. Žūrija piešķīra 36 punktus (vienu punktu saņēmām no Igaunijas, divus - no Polijas, trīs no Apvienotās Karalistes, četrus - no Dānijas un Spānijas, piecus punktus piešķīra Maltas žūrija, bet sešus - gan Luksemburgas, gan Gruzijas žūrija). Savukārt skatītāji balsoja šādi: Gruzija Latvijai piešķīra vienu punktu, Nīderlande - divus, Igaunija - trīs, Lietuva, Apvienotā Karaliste un Dānija - četrus, Īrija un Ukraina - piecus punktus.