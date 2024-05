Markus Riva turpina gūt panākumus Polijā un izlaiž jaunu singlu

Piektdien, 17. maijā, Markus Riva priecē savus fanus visā pasaulē ar jauna singla "Too late for love" publicēšanu. Šī ir jau otrā dziesma, ko mūziķis izdod sadarbībā ar ierakstu kompāniju "Warner Music Poland", sekojot pērn izdotajam veiksmīgajam hitam "One night".