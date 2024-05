Latvijas mūzikas tops atspoguļo Eirovīzijas popularitāti

Straumēšanas tops

Radiostaciju tops

Radiostaciju top 20 līderos ir Sabrīna Kārpentere ar dziesmu “Espresso”. Otrais ir dziesminieks Hozier ar “Too Sweet”, savukārt no pirmās uz trešos vietu noslīdējis Artemas ar “I Like The Way You Kiss Me”. No latviešu singliem šajā reizē visspēlētākā ir grupas “Yūt” debijas dziesma “Tuvu”, kurai seko Chris Noah ar “Nomodā”, bet trešais ir Dons ar “Hollow”.