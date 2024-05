Latvijas mūzikas topā līderi konkurē ar dziesmu skaitu

Radiostaciju tops

Radiostaciju virsotnē joprojām gozējas Sabrina Kārpentere ar vasarīgo un koķeto hitu “Espresso”. Otrajā vietā ierindojies Artemas ar mūsdienu mīlas stāstu “I Like The Way You Kiss Me” retro skanējumā, savukārt trešais ir Hozier ar “Too Sweet”. Visas šīs dziesmas savu popularitāti sākotnēji iemantojušas kā vietnes TikTok hiti.