Festivāls “Rīgas Ritmi 2024” izsludinājis pilno programmu

Taču jaunās trombona spēles zvaigznes Vadima Dmitrijeva kvarteta plate “Integration!” gan tiks izdota tieši koncertdienā, 6. jūlijā. Toma Rudzinska kvartets tikmēr ierakstījis jaunu albumu Latvijas Radio 1. studijā un dienasgaismu tas ieraudzīs gada beigās. Taču visos trijos koncertos klausītāji varēs dzirdēt mūziku no šīm jaunajām platēm. Starp koncertiem savukārt no lentēm atskaņošu autentiskus ierakstus no leģendārā festivāla “Vasaras Ritmi”, kas bija tāds kā “Rīgas Ritmu” priekštecis.”