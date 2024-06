"SLAVENĪBAS UZ OGLĒM" Raimonds Tiguls gatavo steiku ar dedzinātiem salātiem un atklāj mīļāko Latvijas pilsētu

Kad ogles sakarsušas, tad steiku cep aptuveni 2 minūtes no katras puses, neļaujot tam apdegt. Ja, ogles par karstu, tad steiku cep pa vienai minūtei no katras puses, noņem no grila un ļauj tam pastāvēt malā vismaz 30 sekundes, tad atkal pa vienai minūtei grilē no katras puses. Gaļas iekšējai temperatūrai jābūt 53 grādiem pēc Celsija.