Pirmo reizi Dziesmu un deju svētki Tartu notiek vienlaikus, atzīmējot Dienvidigaunijas centru kā vienu no trim 2024. gada Eiropas kultūras galvaspilsētām. Svētkos norisē nedēļas garumā kopumā piedalījās 10 000 dziedātāju un mūziķu, 2300 dejotāju, 300 kori, 150 deju kolektīvi no Tartu apriņķa un 17 igauņu kultūras aktīvistu kolektīvi no ārzemēm.