Nenokavē! Roka leģendas "Slade", "Smokie" un "Sweet" uzstāsies Rīgā

Nākamā grupa, kas uzstāsies, būs "Smokie" – neapšaubāms mūsu jaunības elks. 70. gadu beigās viņu dziesmas skanēja katrā diskotēkā, un rets amatieru ansamblis dziedāja, cītīgi nekopējot Krisa Normena aizsmakumu un lipīgos hitus – "Don’t Play Your Rock’n’Roll to me" vai "I Meet You at Midnight".

Katrai no šīm grupām ir spožs veiksmes stāsts, neticama enerģija un pārsteidzošs vokāls. Leģendārie mūziķi joprojām turpina piepildīt koncertu norises vietas visā pasaulē un nemitīgi raksta turneju dienasgrāmatu. Vai tad ir iespējams atteikties no baudas klausīties dzīvajā "Ooh La La In L. A.", "What Can I Do", "Living Next Door to Alice", "The Ballroom Blitz" vai "Love Is Like Oxygen"?