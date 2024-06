Pludmales bārā "Cukurfabrik'" notiks festivāla "Summer Sound" iesildīšanās ballīte

Divus augusta vasaras vakarus ar savu uzstāšanos kuplinās puiši ar ambīcijām, sarkasmu un normāliem bicepsiem – "Pirmais Kurss", "Mazais Princis", "Very Cool People", Mauku Sencis & Grandmasters Neons, Wiesulis & sangvn, "Voiceks Voiska", "Rīgas Modes", leģendārais "Inokentijs Mārpls", "Oranžās Brīvdienas", "Laika Suns", Miks Galvanovskis, "PND", "Čipsis un Dullais", "Satellites LV", "All Day Long", "Sub Scriptum".