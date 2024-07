Kā Latvijas mūzikas topā veicas popdīvām?

Straumēšanas tops

27. nedēļā atpakaļ Latvijas straumēšanas topa augšgalā ir Tomijs Ričmens ar hitu “Million Dollar Baby”. Otrais ir Artemas ar “i like the way you kiss me”, bet trešā Sabrina Kārpentere ar “Espresso”. Top 20 iekļuvušas arī trīs latviešu dziesmas - sestajā vietā ir apvienība “Olas” ar “Nārniju”. Astotie ir Patrisha un Fiņķis ar “Raķešu zinātni”, savukārt 20. vietā ir grupu “Bermudu Divsstūris” un “Apvedceļš” hits “Brāl' Ar Dzīvi Nekaulē”.