Austrumu tradīcijas franču tvērumā: "Hanzas peronā" koncertēs perkusiju grupa "Ensemble Nist-Nah"

Šogad kolektīvs ir iegājis jaunā fāzē, proti, mainījies tā sastāvs. Šobrīd Vils Gatrī ap sevi pulcējis vairākus gados jaunus mūziķus no Nantes, radot jaunu mūziku. Līdzās koncertdarbībai atsevišķi kolektīva dalībnieki labprāt piedalās un organizē darbnīcas un nometnes, lai mācītu gamelānu, iepazīstinātu ar instrumentiem un kopā savestu gan vecus, gan jaunus, iesācējus un lietpratējus; pasniegtu šīs mūzikas kultūru universitātēs, cietumos, skvotos, skolās un tautas namos.

Jau minēts, ka šogad augustā apritēs pieci gadi, kopš “Hanzas perons” vēris durvis pēc vērienīgās rekonstrukcijas 2019. gada vasarā. Lai atzīmētu šo, no vienas puses – gana īso mēroto ceļu, bet, no otras – veroties tālumā, kurp “stiepjas sliedes no Perona”, līdz augusta nogalei gaidāmi vairāki spilgti kultūras un mākslas notikumi.