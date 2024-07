Latvijas mūzikas topa augšgalā atgriežas reperi, tāpēc rolands če atbild uz trim jautājumiem

Radiostaciju tops

Latvijas radiostacijās 28. nedēļā visvairāk spēlēts tika Eminema singls “Houdini”, kas atrodams repera jaunākajā, 12. jūlijā iznākušajā albumā “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)”. Šis ir Eminema divpadsmitais albums ar 19 kompozīcijām, kuru fani uzņēma ar sajūsmu, un tas jau ierindojies čārtu augšgalā, tikmēr kritiķi to novērtē kā labu. Otrajā vietā ir Shaboozey ar “A Bar Song (Tipsy)” - topā atrodas jau desmit nedēļas, bet no septītās uz trešo vietu “Coldplay” ar singlu “feelslikeimfallinginlove”.