Šīgada festivāls “Positivus” daudzu tā apmeklētāju atmiņā paliks nevis ar to, kas tajā notika, bet – kas tajā nenotika. Austrāliešu ģitārpopa grupa “Royel Otis” savu koncertturneju Eiropā atcēla vispār, reperis "Ski Mask The Slump God" dalību festivālā atcēla loģistikas problēmu dēļ, bet piektdienas, 19. jūlija vakara nagla, reperis Offset “uzkārās” Londonā un citu tikšanās reizi jāsāk plānot arī angļu rokgrupas “Nothing But Thieves” faniem.