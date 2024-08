Latvijas mūzikas topā debitē Edvarda Strazdiņa dziesma! Kas viņam par to sakāms?

Edvards Strazdiņš: Parasti nav viegli pabeigt dziesmu pēc tam, kad esi to iesācis jau senāk. Šoreiz man bija motivācija, saņemot tik daudz labas klausītāju atsauksmes TikTok. Uzrakstīju divus pantiņus un pēc tam parādīju tekstu “MicRec” izdevniecības vadītājam Guntaram Račam, kurš man palīdzēja pieslīpēt pāris tekstuāli neveiksmīgas vietas - un dziesma tapa gatava.

⁠⁠No pašmāju mūziķiem pēdējās dienas man galvā skan grupas “Olas” dziesma “Saule aust”, bet no plašās pasaules daiļdarbiem man ļoti patīk Post Malone un Morgana Volena (Morgan Wallen) popularitāti ieguvusī dziesma “I had some help”.