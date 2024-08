Kā dziesma var pabarot ģimeni?

Pasaules mūzikā starp veiksmīgākajiem hitu radītājiem ir arī mūziķis Stings, kurš savu karjeru sāka grupā “The Police”, vēlāk turpināja solo darbību. Stings vairākkārt ir koncertējis Latvijā. Ja arī kāds nezina, kas viņš ir, noteikti būs dzirdējis kādu no viņa mūžīgajiem hitiem. Tā, piemēram, kad 1997. gadā dziesmu "Every Breath You Take" nesaskaņoti bija samplojis reperis P. Diddy, un Stings saņem labu daļu dziesmas atlīdzības ik reizi, kad šīs dziesmas versija tiek spēlēta. Savukārt 2018. gadā Stinga dziesmu "Shape of My Heart" neskaņoti un nesamērīgi daudz dziesmā "Lucid Dreams" bija izmantojis reperis Juice WRLD, Stinga pārstāvji panāca to, ka mūziķis saņem 85 procentus no dziesmas autortiesību atlīdzības. Vēlāk intervijās Stings ir sacījis, ka no P. Diddy saņemtā atlīdzība izskoloja viņa bērnus, bet Juice WRLD - viņa mazbērnus.