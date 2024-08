Rīgas Starptautiskais īsfilmu festivāls “2ANNAS” dodas kino tūrē

2ANNAS kino tūres starptautiskais pieturpunkts būs Kijivā, kur festivāla programmas direktore Laima Graždanoviča kā kuratore prezentēs programmu "2ANNAS ISFF BEST OF BALTICS: AGAINST THE ODDS". Šī programma piedāvā ieskatu labākajās Baltijas īsfilmās no pēdējiem desmit gadiem, ieskaitot Laura un Raita Ābeļu filmu "Kastrāts kuilis" un Lizetes Upītes animācijas filmu "Rīgas Ceriņi".