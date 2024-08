Latvijas mūzikas topā līderos festivālu hits “Saule aust”. Iepazīstamies ar tā izpildītāju Esmeraldu

Esmeralda: Šobrīd strādājot LR5 man ir brīnišķīga iespēja sekot līdzi visaktuālākajai latviešu un ārzemju mūzikai. No latviešiem aktuālākais hits, kas man bieži skan galvā, ir Fiņķis un Patrisha ar “Raķešu zinātni”, tad vēl vairākas Wiesuļa jaunākā albuma dziesmas, mani uzrunā arī I Mean Love un Chris Noah mūzika. No ārzemniekiem man patīk Billija Eiliša, Kendriks Lamārs, Eminems, Sabrina Kārpentere. Mūzika ir ļoti atšķirīga, bet katrā no dziesmām ir kas īpašs. Esmu ļoti pateicīga, ka varu to ikdienā klausīties un sadzirdēt to, kas ir tas īpašais, kas šīs dziesmas padara par hitiem.