Vai festivāli ir lielākie mūzikas influenceri?

Jautāts par gaumes veidotājiem, viņš turpina: “Agrāk nozīmīgs gaumes veidotājs bija radio. Šobrīd tā ietekme ir kļuvusi mazāka, bet cilvēki joprojām turas pie savām iecienītākajām stacijām. Kādus jaunumus viņi izvēlas spēlēt, par tiem uzzina auditorija. Digitālajā vidē, klausoties kaut ko vienu, ir grūti izlauzties no šīs mūzikas žanra "burbuļa" - lai no tā izlauztos, ir vajadzīga pašiniciatīva, bet tik centīgu cilvēku ir maz. No otras puses, ja cilvēks ir mierā ar vienu konkrētu žanru un viņam nekas vairāk neprasās, lai viņš klausās savu mūziku visu cauru dienu.”