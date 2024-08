Atjaunotajā Valmieras teātrī oktobrī gaidāmas divas pirmizrādes

Kādā jaukā dienā divi ļoti atšķirīgi cilvēki – Endrjū no Ņujorkas un Germans no Krievijas – dodas uz moteli, kas atrodas uz Igaunijas un Latvijas robežas. Endrjū ir jauns kosmopolīts bez saknēm vai nacionalitātes, tirdzniecības aģents no Rietumiem, savukārt Germans ir izbijis baleta mākslinieks no Austrumiem. Viņi neko nenojauš par otra eksistenci, nezina vietējo valodu vai paražas, un abi slēpj savus patiesos ierašanās mērķus.