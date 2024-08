33. nedēļā Latvijas mūzikas topā skan vasaras hiti

Straumēšanas tops

Ko klausās Artemas?

Aizvadītajā pirmdienā, 12. augustā, VEF kvartālā Rīgā koncertēja britu mūziķis Artemas. Pavasarī viņa hits “i like the way you kiss me” bija straumēšanas topa augšgalā, šobrīd tas ir astotajā vietā. Artemas šogad izdevis divus mikssteipus “Pretty” un “Yustyna”, un šobrīd atrodas garā koncerttūrē.