“Kreisā Krasta” reperis Deniss kopā ar savu elku izdod dziesmu “Lidojam tik augstu”

Pienāca brīdis, kad nācās iestāties par apvienību, tādējādi nonākot konfliktā ar savu kādreizējo elku – Sudrabu Sirdi. Taču tieši šis konflikts ļāvis abiem tuvāk iepazīties un vienoties kopīgā dziesmā, tādējādi ne vien atrisinot to, bet arī piepildot Denisa sapni – veidot dziesmu ar vēl vienu no saviem elkiem. Un tā dzīvē satikās divi Denisi – viens dzīvo Lesterā Anglijā, bet otrs nāk no Lestenes Latvijā.