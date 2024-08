Folkloras kopa “Upīte” ierakstījusi dziesmu ar draugiem no Čehijas, Gruzijas un Kostarikas

Jūlija nogalē un augusta sākumā Ziemeļlatgalē norisinājās starptautiskais folkloras festivāls “Lipa kust”, kura laikā folkloras kopa “Upīte” kopā ar saviem draugiem “Lidová muzika z Chrástu” no Čehijas, “Bocas Calles” no Kostarikas un “Tsiskari” no Gruzijas radīja jaunu dziesmas versiju Līvijas Supes teiktajai dziesmai “Mazuliet”. Tā nu dziesmai piešķirts Gruzijas temperaments, Kostarikas krāšņums un Čehijas iznesīgums.