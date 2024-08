34. nedēļā Latvijas mūzikas topā valda vasara un nostalģija

Radiostaciju tops

34. nedēļā Latvijas radiostaciju topa virsotnē ir Billija Eiliša ar “Birds Of A Feather”. Otrajā vietā ir Shaboozey ar vasaras hitu “A Bar Song (Tipsy)”. Trešo vietu ieņem grupas “Coldplay” dziesma “Feels Like I'm Falling in Love”.