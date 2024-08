FOTO "Ezīšfests" ar jaudu uzlicis skaņu un krāsu kroni festivālu vasarai

Pa “Tu jau nezini kur” skatuvi ārdījās Latvijas pagrīdes mūzikas tēvi, pankroka apvienība "PND" un "Jūdas Graši", smagās mūzikas galu jaudīgi pārstāvēja alternatīvā roka/post hardcore grupa "Sever", pamatīgs korķis no visiem iekšā tikt gribētajiem izveidojās repera Prusax koncerta laikā, tik ļoti gaidīto sievišķības devu šai skatuvei piešķīra mūziķe Cherry Makes Waves, bet noslēgumā to jumtu līdz galam norāva „Mauzoleju Muuzikas” dalībnieki.

Uz Miera skatuves varēja sajust gan mieru, gan iedvesmoties no kopības sajūtas starp kultūrām – latviski dziedāja Masaki Nakagawa no Japānas, Nalata Project no Brazīlijas, un Dante no ASV, bet Ukrainas neatkarības dienā, tradicionālajā Ukrainas tautastērpa kreklā uz skatuves kāpa mūziķis Slava. Dienas garumā bija dzirdams arī skaistais dāmu trio, grupa "Trīsas", veiklo pirkstu īpašnieks, ģitārists Gints Smukais, Idus Abra un citi.