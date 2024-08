Klajā laists jauns Latvijas Radio kora albums ar mūsdienu latviešu kormūziku

SKANi katalogā ir jau 116 starptautiski izplatīti un augsti novērtēti latviešu klasiskās, laikmetīgās un džeza mūzikas albumi, kas regulāri saņem cildinošas atsauksmes no tādiem prestižiem medijiem kā Gramophone, BBC Music Magazine, WRD, Deutschlandradio, Opera Today, Chorzeit Magazine, Artsdesk, The Guardian, The Times un citiem. SKANi ir Latvijas Mūzikas informācijas centra struktūrvienība, kas darbojas ar Kultūras ministrijas un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.