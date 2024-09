Pārsteigumi un pavisam jauna skatuve: izziņots 4. Lielais Koncerts

Jau ceturto gadu grandiozā koncertā uz vienas skatuves pulcēsies populārākās latviešu mūzikas zvaigznes no dažādiem muzikāliem žanriem, gan estrādes zvaigznes, gan klasiskās mūzikas profesionāļi, kas kopā ar skatītājiem radīs vērienīgus populārās mūzikas sadziedāšanās svētkus.

"Saņemot daudz aizkustinājuma pilnu atsauksmju par iepriekšējo Lielo Koncertu programmām, arvien secinu, ka mūsu radošajai komandai izdevies uziet veidu, kurā praktiski ikkatrs priekšnesums apvieno divus pretpolus - pārsteigumu un iespēju vēlreiz izbaudīt ko ļoti labi pazīstamu un sirdij tuvu. Ikviens Lielā Koncerta apmeklētājs, izdzirdot kādu sen zināmu dziesmu, nekad īsti nezina, kura no lielā Latvijas populārās mūzikas zelta fonda dziesmām būs nākamā, kurš no Latvijas mūzikas talantiem to izpildīs un kāds tai būs pavadījums vai vizuālais noformējums. Arī šogad darīsim visu, lai šādi sirdij tuvi pārsteigumi ir katrā priekšnesumā,” stāsta Arstarulsmirus (zināms arī kā Gustavo), koncerta muzikālais vadītājs.