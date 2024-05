"Labāk mēģināt aizmirst šo cūcību." Raimonda Paula mazmeitu sanikno Gustavo jaunā dziesma

"Jaunais skaņdarbs ir Raimonda Paula 1969. gadā ierakstītās dziesmas "Nepārmet man" svaiga versija ar citādu saturisku ievirzi. Tajā dzirdams vairāku laikmetu sakausējums, kurā tika apvienots pagājušā gadsimta 70. gadiem raksturīgais estrādes skanējums ar bagātīgu un dinamisku mūsdienu hiphopa stilistiku. Dziesmas tekstu papildināju ar jauniem pantiem, kuros no klausītāja skatu punkta izstāstīju stāstu par to, kā savulaik iemīlēju viena no saviem iedvesmas avotiem, repera André 3000 daiļradi," prezentējot jauno skaņdarbu, izteicās dziesmas līdzautors un izpildītājs Gustavo.